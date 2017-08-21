الجوازات: وصول مليون حاج للأراضي المقدسة

تواصل – واس

كشفت المديرية العامة للجوازات عن وصول عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأحد لنحو مليون و151 ألف حاج.

ووفقاً للإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فإن أعداد الحجاج القادمين حتى الآن زادوا 228,704 حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة قدرها 25%، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.084.859 حاجاً، والقادمين عن طريق البر 60.204 حجاج، والقادمين عبر البحر 5.947 حاجاً.