باكستان.. الشرطة تحرر 7 من أفرادها وقعوا في قبضة عصابة إجرامية

تواصل – وكالات:

أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاح قواتها في تحرير أفرادها السبعة الذين تعرضوا للاختطاف أمس على يد عصابة إجرامية في إقليم البنجاب.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة الباكستانية اليوم أن قوات الشرطة شنت عملية تمشيط في غابة بمنطقة “راجنبور” الواقعة في جنوب إقليم البنجاب، وتمكنت من العثور على وكر سري للعصابة التي تقف وراء خطف رجال الشرطة السبعة.

وأضاف أن قوات الشرطة تمكنت من تحرير رجالها السبعة بعد عملية تبادل إطلاق النار مع عناصر العصابة في تلك الغابة، مشيراً إلى أن عناصر العصابة أفرجوا عن رجال الشرطة، ولاذوا بالفرار بعد فشلهم في مقاومة قوات الشرطة.