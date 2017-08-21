«إنتل» تعلن عن الجيل الثامن من معالجاتها.. اختصار 48 دقيقة عمل في 3 دقائق

تواصل – وكالات:

كشفت عملاقة المعالجات إنتل الأمريكية عن الجيل الثامن والجديد من معالجاتها التي تستهدف بها مستخدمي الحواسب المحمولة الذين يحبون تشغيل التطبيقات وألعاب الواقع الافتراضي بشكل خاص، كما تعطي أداء أفضل 40% من الجيل السابع بحسب معلومات الشركة.

ويمكن لمعالجات إنتل الجديدة أن تعمل على الحواسب المحمولة النحيفة حتى 11 مليمتراً، وهي قادرة على تشغيل محتوى الفيديو بجودة 4K وهذا يشمل تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز.

وتقدم إنتل تشكيلة من معالجات الجيل الثامن، يستهدف بعضها الحواسب المحمولة الخفيفة والمتحولة، وتملك تلك المعالجات أربعة أنوية، لكن بعض فئات التشكيلة لا تدعم ميزة المعالجة الموازية hyperthreading

وأيضاً تم تحسين استهلاك الطاقة في هذه المعالجات، بحيث يمكنها تشغيل فيديوهات بجودة 4K لمدة 10 ساعات على شحنة واحدة.

أما لمحبي تعديل الصور فإن معالجات إنتل الجديدة تعطي سرعة أكبر 48% مقارنة بالجيل السابق، وكذلك سرعة 15% في تحرير الفيديو مقارنة بالحواسب القديمة التي عمرها 5 سنوات، حيث إن معالجة مشهد فيديو قصير كان يستغرق 45 دقيقة، الآن يمكن إنجازه خلال 3 دقائق فقط.

الدفعة الأولى من معالجات الجيل الثامن ستتاح في الأسواق بدءاً من الشهر المقبل وتتضمن أكثر من 145 طرازاً مختلفاً مع Core i5 و Core i7. أما معالجات الحواسب المكتبية من الجيل الثامن ستتاح بعد شهرين من الآن، وبعدها ستوفر إنتل معالجات حواسب الشركات وخيارات أخرى.