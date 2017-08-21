ميليشيا «الحشد»: الحكومة العراقية طلبت من إيران المشاركة في معارك الموصل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث باسم ميليشيات “الحشد العراقية”، أحمد الأسدي، أمس الأحد، عن مشاركة إيران وميليشيا “حزب الله” اللبناني في معارك “تلعفر” بالموصل ضد تنظيم “الدولة” بطلب رسمي من الحكومة العراقية.

وقال “الأسدي” في حديث مع قناة “النجباء” الشيعية: إن “مستشارين من إيران و(حزب الله) اللبناني موجودون في معركة تحرير تلعفر، كما كانوا إلى جانب الحشد في جميع العمليات السابقة، لتقديم المشورة في وضع خطط العمليات العسكرية وتحريك القطعات”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أعلنت أمس الأحد، عن فرار نحو 30 ألف مدني من قضاء تلعفر، بعد ساعات من إطلاق معركة جديدة ضد تنظيم “الدولة”.