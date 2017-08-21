 ماذا يحدث في جسم الإنسان بعد موته؟ | صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا يحدث في جسم الإنسان بعد موته؟

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ماذا يحدث في جسم الإنسان بعد موته؟

تواصل – وكالات:

يتساءل البعض عمّا يحدث في جسم الإنسان بعد وفاته وتوقُّف جميع أعضائه نهائياً عن الحركة والتنفس.

موقع “list25” الأمريكي، يوضح أهمَّ ما يحدث في الجسم بعد الموت، وهي:

1- تغيُّر اللون: بما أن الدم يتوقف نهائياً عن التدفق والحركة في أجسادنا فيتغير لون الجسم، حيث تتحول أجزاءٌ إلى اللون البنفسجي وهي التي تتواجد فيها الدماء بفعل تأثير الجاذبية على الأجزاء السفلى من أجسادنا، وباقي أجزاء الجسم يصبح لونها شاحباً؛ لأن الدم يقل فيها كثيراً.

2- توقُّف جهاز المناعة: يتوقف جهاز المناعة كباقي أجهزة الجسم وهو ما يجعل بكتيريا البطن تنفجر في أعداد كبيرة جداً وتبدأ في هضم الأمعاء نفسها قبل أن تنتشر لباقي أعضاء الجسم الداخلية.

3- إصدار بعض الأصوات: تَصدر أصواتٌ من الجثث، وذلك له تفسير علمي حيث تتحرك الغازات في البطن وتصدر أصوات شبيهة بالتثاؤب والصوت المصاحب لإخراج الغازات.

4- الأظافر والشعر يتوقفان عن النمو: غير حقيقي فكرة أن الأظافر والشعر هما الاثنان فقط اللذان ينموان بعد الموت في جسم الإنسان، لكنهما آخر ما يتوقف عن النمو.

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