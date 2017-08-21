بلدية الشرائع الفرعية بمكة تضبط «10 آلاف علبة لبن» غير صالحة

تواصل – فريق التحرير:

صادرت الفرق الرقابية ببلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة، وأتلفت ما يقارب من 10 آلاف علبة لبن غير صالحة للاستخدام، تم ضبطها داخل حوش مخالف، يحتوي على كميات كبيرة من الألبان المعدة للتوزيع والمخزنة في ظروف غير صحية وغير مستوفية للاشتراطات الصحية.

وأكدت الفرق الرقابية مصادرتها لكميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة بسبب سوء تخزينها وعدم استيفائها للاشتراطات الصحية، وأن حملاتها مستمرة على جميع الأماكن العشوائية حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي.

كما ضبطت البلدية عدداً من المطابخ المخالفة والعشوائية وغير المهيأة للطبخ، وتمت مصادرة معدات التجهيز وبعض المؤن وعدد من أسطوانات الغاز وغيرها، كما تمت إحالة المضبوطات للبلدية والرفع للجهات المختصة.

من جانبه أوضح المهندس فهد بن مرزوق البشري، رئيس بلدية الشرائع، أن البلدية شكلت لجنةً من قسم الأسواق وصحة البيئة لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق التي تكثر فيها المخالفات والعشوائيات وبيع وتداول المواد الغذائية بطرق عشوائية، وقامت بالعديد من الحملات التفتيشية.

وأكد البشري أن البلدية تكثف جهودها الرقابية للقضاء على هذه العشوائيات وتهيئة الأجواء الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.