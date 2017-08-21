«الأرصاد» تتوقع طقسًا حارًّا نهارًا معتدلاً ليلاً خلال أداء مشاعر الحج

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، أن الطقس المتوقع على المشاعر المقدسة في فترة الحج، بدءاً من يوم الأربعاء 1 ذي الحجة وحتى اليوم الـ13، سيكون حاراً نهاراً معتدلاً ليلاً.

وتوقعت الهيئة، بمشيئة الله، تأثر مرتفعات منطقتي مكة المكرمة (تشمل المشاعر المقدسة) والمدينة المنورة بتكوّن السحب الرعدية الممطرة تُسبق برياح نشطة السرعة ناتجة عن التيارات الهابطة والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة خاصة في فترة ما بعد الظهيرة وخلال المساء وذلك من بداية الفترة حتى اليوم السابع من ذي الحجة.

كما توقعت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة من يوم الخميس 2 ذي الحجة إلى السبت 4 ذي الحجة بينما تقل الفرصة تدريجياً خلال نهاية الفترة، في حين يتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية بينما تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية. وتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 45 إلى 85%.