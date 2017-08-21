تعرَّف على أسباب وأعراض «قُرحة المعدة»

تواصل – وكالات:

تعتبر “قرحة المعدة” من أشهر وأخطر الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي وتؤدى إلى مشاكل عديدة في جدار المعدة، وهي عبارة عن قروح مؤلمة في بطانة المعدة تؤثر على الأمعاء.

موقع “healthline” الطبي، أرجع أسباب قرحة المعدة إلى الآتي:

1- في الغالب يكون سبب قرحة المعدة هو الإصابة بالبكتريا الحلزونية “الهيليكوباكتر”، وهي جرثومة تصيب المعدة وتؤدي لمشاكل عديدة في جدار المعدة أبرزها قرحة المعدة وقد تؤدي إلى السرطان.

2- استخدام العقاقير المضادة للالتهابات والمسكنات لفترة طويلة تؤدي إلى قرحة المعدة.

3- الضغوط النفسية قد تؤثر على المعدة.

وعدَّد الموقع أيضاً أعراضَ “قرحة المعدة”، وهي:

1- الشعور بألم شديد في منتصف البطن أو بين الصدر.

2- الانتفاخ.

3- غثيان أو قئ مستمر.

4- الشعور بحرقة في الصدر.

5- فقدان الشهية.

6- آلم شديد عند تناول الطعام أو الشراب أو تناول الأدوية المضادة للحموضة.

7- أنيميا.

8- ضيق في التنفس.

وأوضح “healthline” أن المنظار يعتبر هو أدق وأضمن طريقة لفحص قرحة المعدة، وعلى حسب الحالة يصف الطبيب المعالج الأدويةَ المناسبة.