«مؤسسة الملك عبدالعزيز» تُدرِّب الموهوبات على البصمات وفصائل الدم والوراثة (صور)

تواصل – هياء الدكان:

تنظم “مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع” برنامجاً تدريبياً لنحو 20 طالبة من الموهبات، يتدربن خلاله على العمل كطبيبات للمستقبل من خلال تحديد نوع بصمات الأصابع ويكتشفن أنواع فصائل الدم لديهن في وحدة علم الأحياء، وذلك ضمن فعاليات برنامج موهبة الصيفي 2017م المقام بمدارس منارات الرياض.

ووفقاً لرئيسة البرنامج “ياسمين بنت محمد أبا الخيل” فإن هذا المقرر التدريبي، يتضمن مقدمة عن مادة الأحياء للمرحلة الثانوية (متطلب عام لامتحانات البكالوريا الدولية والمقررات الجامعية)، وتبدأ الطالبات من أصغر وحدة وهي الذرة وينتقلن للمناقشة النهائية لعلم البيئة ومروراً بعينات عن الكيمياء الحيوية، تحت إشراف كادر مؤهل ومتميز من المدربات هنّ: “مها الغامدي وفدوى العتيبي”.

وأوضحت “أبا الخيل” أن الطالبات تتعلم في هذا المنهج الدراسي كيفية كتابة البحوث وتصميم لوحات العرض من تحديد المشكلة والفرضية إلى الاستقصاء واستخلاص النتائج وتنمية العمل الجماعي والفردي على حد سواء لحل المشكلات .

فيما أشارت المشرفتان “مها الغامدي وفدوى العتيبي” إلى أن الطالبات ينغمسن بمتعة التعلم في كيفية استخدام المجهر وفحص الشرائح والعينات، ومن ثم رسم مشاهداتهن وتدوين الملاحظات وشرح آلية عمل الإنزيمات في الخلايا بطريقة تطبيقية، وابتكار مجسمات منها.

وأكدتا أن الطالبات يستطعن من خلال التدريب تحديد بصمات الأصابع القوس منها والحلزوني والتكرار واكتشاف أنواع فصائل الدم بتحليل عينات منها في مختبر الكيمياء المدرسي وتنفيذ تجربة الخاصية الأسموزية لقطع حلوى الدب المضغية وأخذ القياسات وتسجيل البيانات وتصميم نماذج إبداعية للخلايا النباتية والحيوانية ومراحل الانقسام الاختزالي بخامات متنوعة وتشريح أجزاء الزهرة وحل الأنشطة والمخططات التنظيمية المختلفة والتعرف على مبادئ الوراثة وعلم الجينات ودمج هذه المفاهيم بدراساتهن عن التطور وأجهزة المخلوقات الحية مثل التنفس والتكاثر.