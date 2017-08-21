 وزير العمل يعلن عن خطوات مقبلة لدعم التوطين في المدارس الأهلية | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير العمل يعلن عن خطوات مقبلة لدعم التوطين في المدارس الأهلية

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وزير العمل يعلن عن خطوات مقبلة لدعم التوطين في المدارس الأهلية

تواصل – الرياض:

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أهمية الالتزام بالتوطين واستقرار المواطنين والمواطنات في المدارس الأهلية.

وقال الغفيص، في اجتماع مع مستثمري قطاع التعليم في مقر الوزارة بالرياض أمس (الأحد)، إن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم الكامل في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف للمدارس، بما يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين والمواطنات.

وبيّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن هناك شراكة فاعلة وتكاملاً بين الوزارة والمستثمرين، لدعم التوطين بالمدارس الأهلية خلال الفترة المقبلة. حسب “عكاظ”.

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