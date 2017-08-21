 مدير جامعة حائل يوجه بقبول ألف طالب وطالبة في المقاعد الشاغرة | صحيفة تواصل الالكترونية

مدير جامعة حائل يوجه بقبول ألف طالب وطالبة في المقاعد الشاغرة

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مدير جامعة حائل يوجه بقبول ألف طالب وطالبة في المقاعد الشاغرة

تواصل – واس:

وجّه مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أمس، بقبول أكثر من 1000 طالب وطالبة ممن لم يحالفهم الحظ بالقبول في المرحلة السابقة على المقاعد التي شغرت بعد تأكيد القبول في المرحلة الأولى ضمن مسارات السنة التحضيرية العلمي الهندسي والإنساني وكلية المجتمع.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل أنها سترسل رسائل القبول للدفعة الجديدة من المقبولين على جوالاتهم المدخلة في النظام خلال الأسبوع الجاري، كما يمكن الاستفسار عن القبول من خلال الدخول على موقع الجامعة الرسمي بدءاً من الثلاثاء المقبل.

من جهته هنأ معالي مدير الجامعة الطلبة المقبولين في الجامعة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحصيلهم العلمي مشدداً على أهمية الحضور والمواظبة بدءاً من أول يوم دراسي للطالب.

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