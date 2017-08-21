 «مؤسسة التقاعد»: تقديم موعد صرف المعاشات «قبل العيد» | صحيفة تواصل الالكترونية

«مؤسسة التقاعد»: تقديم موعد صرف المعاشات «قبل العيد»

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«مؤسسة التقاعد»: تقديم موعد صرف المعاشات «قبل العيد»

تواصل – الرياض:

كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن تقديم موعد صرف معاشات المتقاعدين إلى يوم السابع من ذي الحجة بدلاً من الموعد الدائم الخامس عشر من كل شهر.

وأوضحت مؤسسة التقاعد، أن هذا التقديم يأتي بسبب تزامن تاريخ الصرف المعتاد مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال المتحدث الرسمي لمؤسسة التقاعد فهد بن عبد الله الصالح، إن تقديم موعد الصرف يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة الدائم على مراعاة احتياجات المتقاعدين وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم قبل موعد عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن المعاشات التقاعدية يتم إيداعها عبر نظام (تحويل صرف سريع) وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات صرف الاستحقاقات، ويتم الصرف عن طريق جميع البنوك المحلية وفروعها المنتشرة في أنحاء المملكة كافة.

 

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١ تعليق

  1. الموسسة العامه للتقاعدمن احسن الموسسات الخدميه من حيث دقة المواعيدوالتعاملات اﻷلكترونية..والحرص على راحة المستفيدا

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