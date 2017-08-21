حجاج من مختلف الدول: جهود المملكة لخدمة «ضيوف الرحمن» جعلت الحج «رحلة ميسرة»

تواصل – واس:

أثنى عدد من حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين, وتوفير أقصى درجات الرعاية والعناية بهم, ليؤدوا عباداتهم بيسر وأمان.

ووصف عدد من الحجاج الجهود المبذولة لخدمة الحجاج بأنها أمر استثنائي لانظير له, وعمل يدعو للفخر والاعتزاز للمسلمين جميعا.

ومن جانبه نوه الزائر عبدالقادر عبابسة من الأردن بما حظي به من حفاوة الاستقبال عند وصوله براً للمدينة المنورة, مشيداً بالخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لملايين الحجاج الذين يأتون من كل دول العالم, سائلاً الله العلي القدير أن يجزي المملكة قيادة وشعباً وكافة العاملين خير الجزاء على ما يقدمونه من عمل لخدمة وراحة الحجاج.

فيما قال الحاج رياض مولى من العراق : إن هذه أول زيارة له للمملكة, مشيراً إلى أنه شاهد ببصره ما كان يسمعه من الآخرين عن حرص المملكة وجهودها في مجال راحة حجاج بيت الله الحرام, والعناية بهم, مبيناً أن ما رأته العين فاق ما قيل له سواء من ترحيب وحسن استقبال, مبدياً سعادته الغامرة بمسكنه بالقرب من المسجد النبوي.

أما الحاج أردوغان أرسلان من تركيا، فقد أكد أن المملكة قدمت كل التطلعات التي يمكن أن يتصورها المسلم من ناحية خدمة حجاج بيت الله الحرام, وزوار مسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، منوهاً بما شاهده من أعمال جليلة وجهود جعلت الحج رحلة إيمانية ميسّرة على جميع الحجيج.

وقال الحاج جالو من السنغال : إن الخدمات المقدمة لهم كحجاج لبيت الله مدعاة للفخر والاحترام, مشيداً بما حظي به وأفراد البعثة من استقبال مميّز عند وصولهم لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, داعياً الله عز وجل أن يوفق الحجاج ويعينهم على أداء مناسكهم ويتقبل حجّهم, وأن يجزي حكومة المملكة العربية السعودية خير الجزاء على ما تقدمه من عمل جليل لراحة الحجاج.

من جانبه, وصف الحاج عبدالشافي المعدي من مصر الإمكانات والجهود التي هيأتها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام, وزوار مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام, بأنها خدمات فوق الوصف تشهد تطوراً كل عام في سبيل راحة الحجاج وتسهيل وصولهم وتنقلاتهم, وتعزيز أمنهم, وراحتهم في مسكنهم وانتقالهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة داعياً الله أن يوفّق الجميع لكل خير.