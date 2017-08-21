تدريب 570 ممارسًا صحيًا على الحجامة

تواصل- واس:

درّب المركز الوطني للطب البديل والتكميلي 570 ممارساً صحيًّا من فئة الأطباء والأخصائيين والفنيين على ممارسة الحجامة في المملكة، وذلك من خلال 36 دورة نفذها لتدريب وتأهيل ممارسي الحجامة، واعتمدت ساعات تدريبيها من المركز والهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 20 ساعة للأطباء، و24 ساعة للفئات الطبية المساعدة.

ويدرّب المركز مَن يمارس الحجامة على أساسيات إجرائها، وضوابط وأخلاقيات ممارستها، والتعليمات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد إجرائها، بالإضافة إلى وسائل مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية واحتياطات ومحاذير الحجامة، فضلاً عن التدريب على مهارات اختيار مواقع الحجامة على الجسم، والإجراء الآمن لها، ساعياً من خلال آليته التنظيمية “ضوابط تنظيم ممارسة الحجامة للأفراد والمؤسسات ” إلى ضبط ممارسة الحجامة في المملكة لتمارس في بيئة صحية آمنة.