التجربة الأولى من نوعها.. مواطن ينجح في زراعة الأرز بـ«تيماء تبوك»

تواصل- واس:

نجح المواطن حسن بن يحيى التيماوي في زراعة الأرز، في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة تبوك، في مزرعته التي تبعد قرابة الـ 14 كم عن مدينة تيماء، وتبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 7 دونم.

وقال التيماوي خلال مشاركته في مهرجان تيماء الزراعي الذي يستمر عشرة أيام: إن استزراعه للأرز جاء قبل أكثر من عشر سنوات وكان بدافع الاستهلاك الشخصي، إلا أن تكراره للتجربة سنة تلو أخرى وإدراكه لجودة المحصول؛ قد دفع به لتسويقه داخل المحافظة وعبر مهرجانها الزراعي، مشيراً إلى أن تربة تيماء غنية بالعناصر الغذائية؛ مما يسهم في ضمان استزراع أيٍّ من المحاصيل التي تحتاج لكمية عالية من المياه، مما جعله يستورد بذور الأرز من الخارج، وبتجربته كيلوواحداً فقط كان منتوجه ما يقارب الـ 20 كيلو، مما شجعه في الاستمرار في زراعته.

يذكر أن مهرجان تيماء الزراعي الأول يواصل فعاليته التي انطلقت مساء أمس تحت إشراف لجنة التنمية السياحية بالمحافظة، باستعراض المزارعين لأنشطتهم الزراعية والتعريف بالمحاصيل التي تتميز بها المحافظة من الحمضيات وأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى إنتاج‏ النخيل بشتى الأنواع وإنتاج‏ الأعلاف والحبوب والخضراوات.