 بالصور ..مداهمة مصنع للعرق المسكر في جدة يديره "يمني" وتعاونه عمالة حبشية | صحيفة تواصل الالكترونية

بالصور.. مداهمة مصنع للعرق المُسكر في جدة يديره “يمني” وتعاونه عمالة حبشية

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بالصور.. مداهمة مصنع للعرق المُسكر في جدة يديره “يمني” وتعاونه عمالة حبشية

تواصل – خاص – خالد الغفيري
داهمت الجهاتُ الأمنية في جدة، مصنعاً للعرق المُسْكر، وضبطت مديره “يمني” وعمالة بنجلاديشية تعمل معه، وعثرت على 80 برميلاً من المسكرات جاهزة للتوزيع.
وبدأ تتبعُ الموقعِ بمعلومات وردت إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجدة، حول وجود مكان مشبوه يُستخدم لتصنيع وترويج المسكرات.
وعلى الفور تم التنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف وإدارة التحريات والبحث الجنائي، ورصد الموقع ومداهمته، الذي اتضح أنه مصنع للعرق يديره وافدٌ يمني الجنسية، وتعمل معه عمالة حبشية، وتم القبض عليهم مساء يوم أمس الأحد، وضبط أكثر من 80 برميلاً مسكرات جاهزة للتوزيع والترويج.

 

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