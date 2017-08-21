الجوف.. «أمن الطرق» يضبط شخصين بحوزتهما 90 ألف حبة كبتاجون

تواصل- فريق التحرير:

ضبطت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز ميقوع، اليوم الاثنين، شخصين أحدهما بالعقد الرابع والآخر في العقد الثالث من العمر لحيازتهما كمية من الحبوب المخدرة، وذلك أثناء توقيفهما في نقطة ضبط أمني تم تنفيذها.

وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، إن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز ميقوع، ضبطت شخصين بالعقد الرابع والثالث من العمر أثناء نقطة ضبط أمني تم تنفيذها وعثر بحوزتهما على أكثر من ٨٩ ألف حبة، يُشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة داخل المركبة التي بقيادتهم، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص.