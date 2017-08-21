«حاج إيراني» يدعو لـ«خادم الحرمين» بعد إنقاذ حياته بمدينة الملك عبد الله الطبية

تواصل – مكة:

أعرب الحاج الإيراني “رضا رمضان” عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحكومة المملكة على ما تقدمه من عناية واهتمام بضيوف الرحمن، وذلك بعد إنقاذ حياته على يد فريق طبي بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة.

كما وجّه الحاج الإيراني خالصَ شكره للطاقم الطبي بمدينة الملك عبد الله الطبية على العناية والاهتمام والاحترافية في العمل، والتي تلقاها خلال فترة إقامته في المستشفى.

وكان الفريق الطبي بمدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة، قد نجح في إنقاذ حياة حاج إيراني ثمانيني، يُدعى “رضا رمضان”، بعد التدخل السريع وإجراء عملية قسطرة قلبية فور وصوله بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء طوافه في المسجد الحرام.

ووفقاً لـ “عكاظ” فإن الحاج الإيراني نُقل إلى المدينة الطبية في حالة صحية صعبة ويعاني من احتشاء في عضلة القلب، حيث تم إجراء الفحوصات الأولية وتبين وجود أزمة قلبية حادة جرى على إثرها نقله خلال الساعات الأولى من وصوله إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية وأجريت له العملية، وتبين وجود انسداد في الشريان الأيسر النازل الأمامي وتم فتح الشريان مع وضع دعامة، ونُقل بعدها إلى العناية المركزة لمتابعة حالته، وفي اليوم التالي نُقل لغرف التنويم، حيث كُتب له أمس (الأحد) خروج من المستشفى بعد التأكد من سلامته والاطمئنان عليه.

وأوضح مدير مركز القلب بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة الدكتور نجيب جاها، أنه خلال موسم الحج يتم رفع الطاقة الاستيعابية لعمليات القسطرة القلبية والقلب المفتوح، حيث يتم إجراء العملية للمريض إذا تطلبت الحالة خلال وقت قياسي من وصوله للمستشفى، مؤكداً أن المدينة الطبية تزخر بالكفاءات الطبية المميزة.