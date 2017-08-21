«السجون»: عنابرنا المفتوحة للإعلام والحقوقيين دليل احترامنا لحياة النزلاء الإنسانية

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قال المتحدث باسم مديرية السجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب: إن فتح العنابر للحقوقيين والإعلاميين والمختصين، والسماح لهم بالدخول إلى أعماق السجون والإصلاحيات ومقابلة النزلاء والنزيلات والعاملين، إثبات للجميع باحترام الحياة الإنسانية للنزلاء والنزيلات، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وتشجيعهم ومساعدتهم على استعادة أسباب الأمل واسترجاع قدرتهم على تصور مستقبلٍ بناء.

وأوضح “ابن حجاب”، عقب اجتماع تحت شعار “جودة البيئة السجنية وعلاقتها برفع مستوى الأداء”، بمركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة، أن الاجتماع استعرض إيجازاً منفرداً عن سجون كل منطقة، إضافة إلى إيجاز من الإدارة العامة للإشراف النسوي عن سجون النساء وطرح النقاش حول ما تم من إجراءات عملية حيال التأكد من مدى تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للعام الماضي 1437هـ في سبيل تطوير منظومة السجون والإصلاحيات في المملكة.