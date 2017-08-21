بالأسماء.. تكليف 810 قادة ومعلمين في المدارس الليلية بالرياض

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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أسماء قادة المدارس والمعلمين المكلفين بالعمل في تعليم الكبار ومراكز ومدارس تعليم الكبار الليلية.

وقال مدير تعليم الكبار خالد العصلب: إنه تم تكليف 810 قادة ومعلمين للعمل في المراكز والمدارس الليلية في العام الدراسي 1438 – 1439هـ، موضحًا أنه تم تكليف 65 قائداً للعمل في مدارس تعليم الكبار الليلية وتكليف 171 معلماً في مراكز تعليم الكبار وتكليف 574 معلماً في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية الليلية.

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