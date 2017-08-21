 بالأسماء.. تكليف 810 قادة ومعلمين في المدارس الليلية بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

بالأسماء.. تكليف 810 قادة ومعلمين في المدارس الليلية بالرياض

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بالأسماء.. تكليف 810 قادة ومعلمين في المدارس الليلية بالرياض
الدكتور عبدالله بن محمد المانع

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أسماء قادة المدارس والمعلمين المكلفين بالعمل في تعليم الكبار ومراكز ومدارس تعليم الكبار الليلية.

وقال مدير تعليم الكبار خالد العصلب: إنه تم تكليف 810 قادة ومعلمين للعمل في المراكز والمدارس الليلية في العام الدراسي 1438 – 1439هـ، موضحًا أنه تم تكليف 65 قائداً للعمل في مدارس تعليم الكبار الليلية وتكليف 171 معلماً في مراكز تعليم الكبار وتكليف 574 معلماً في مدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية الحكومية الليلية.

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