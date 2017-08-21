تكثيف ضخّ المياه في المسجد النبوي ومناطق سكن الزوار بالمدينة

تواصل – واس:

تواصل الإدارةُ العامة لخدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة تقديم خدمات السقيا في إطار خطة تشغيلية تعمل على مواكبة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتغطية احتياجات المياه في جميع أحياء المدينة المنورة.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة المدينة المنورة المهندس صالح بن عبدالعزيز جبلاوي أن الإدارة العامة لخدمات المياه قامت باختبار وتقييم كافة الأعمال المصاحبة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام، حيث تقوم بضخّ المياه بصفة مستمرة إلى الحرم النبوي الشريف، والمنطقة المركزية المحيطة به، وكذلك أماكن تمركز الحجاج والزوار، وتم تغطية احتياجات جميع أحياء المدينة المنورة من المياه بنظام المناوبات وفق الكثافة السكانية والعمرانية لكل حي.

وأوضح أنه تم توفير المياه للأماكن غير المخدومة بالشبكة والمخططات البعيدة والمرتفعة بواسطة صهاريج المياه التي يتم تعبئتها من أشياب الإدارة الخمسة الموزعة على أحياء المدينة المنورة، وهي الشيب الرئيسي بمجمع الإدارة بقباء والذي يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى شيب العزيزية غرب المدينة المنورة، وشيب حي الجرف بطريق تبوك، وشيب مقعد مطير بطريق المطار، وشيب المحاميد على الطريق الدائري الثالث.

وبيّن جبلاوي أنه تمت زيادة عدد الصهاريج بكل شيب وعدد العاملين مواكبة لحالات الزيادة في الطلب على المياه خلال موسم الحج، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للاستعداد للحالات الطارئة ومن ضمنها زيادة عدد فرق صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة عدد فرق تشغيل شبكات المياه والصرف الصحي، وكذلك زيادة عدد الصهاريج بجميع الأشياب التابعة للإدارة، مضيفاً أنه تم تحديد أرقام التواصل الهاتفي لجميع رؤساء الأقسام والمختصين ونشر قائمة الاتصال بهم بجميع المواقع التابعة للإدارة.