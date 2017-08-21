مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تدرب 26 مستفيداً على مهارات التحكيم

تواصل- الرياض:

أعلنت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اعتماد أسماء 26 مرشحاً يمثلون 26 دولة لحضور الدورة التدريبية الثامنة على مهارات التحكيم في المسابقات القرآنية، ضمن برامج التدريب وخدمة المجتمع القرآني المصاحبة لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التاسعة والثلاثين في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال المدة من 17 إلى 21 من شهر المحرم المقبل 1439هـ.

وقال الأمين العام للمسابقة المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح، إن برنامج التدريب على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية يهدف إلى نشر قواعد التحكيم في المسابقات القرآنية، وتأهيل محكمين قادرين على قيادة دفة التحكيم بكل مهنية وجودة احتراف، والارتقاء بأداء التحكيم في المسابقات القرآنية ودراسة ضوابطه وكيفية أدائه.

وأشار السميح إلى أن الدورة التدريبية تحظى بإقبال على المستوى الدولي، ويشارك في تقديمها مختصون في القراءات وعلوم القرآن من داخل المملكة وخارجها، وفق خطة تُعنى بالجانبين النظري والتطبيقي، وتقدم الدورة ضمن خطة مدتها 30 ساعة، تقام في خمسة أيام، على فترتين صباحية ومسائية، وتمنح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من يجتاز الدورة شهادة حضور ومشاركة.

وأبان السميح إلى أنه يشترط للترشح في الدورة أن لا يقل عمر المرشح عن عشرين عاماً، ولا يزيد عن خمسة وأربعين عاماً، وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم، وأن ترفق السيرة العلمية للمتدرب، وأن لا يكون ممن سبقت له المشاركة في الدورات الماضية.

جدير بالذكر، أن الأمانة دربت 167 متدرباً خلال ثمانية أعوام من مختلف دول العالم.