خطوات بسيطة تساعد في علاج «الصدفية»

تواصل – وكالات:

قالت مجلة “العيادة الطبية” الألمانية، إن مرضى الصدفية يمكنهم مواجهة هذا المرض الجلدي من خلال بعض التدابير البسيطة، فعلى سبيل المثال يمكن وضع أظافر اليدين والقدمين لمدة ساعة يومياً في محلول ملحي.

وأوضحت المجلة، أنه يمكن تحضير المحلول الملحي بإضافة 300 غرام من الملح إلى لتر من الماء البارد، وبعد حمام الماء المالح يتم شطف اليدين والقدمين جيداً، ودهنهما بكريم دهني.

وأكدت أنه يتعين على مريض الصدفية تجنب كل ما يجرح الأظافر، لذا يلزم ارتداء القفازات عند أداء الأعمال المنزلية أو أي أعمال يدوية، فضلاً عن أنه يحظر استعمال طلاء الأظافر، ومن ثم مُزيل الطلاء.

وأشارت المجلة إلى أنه إذا كانت الإصابة في فروة الرأس، فإنه لا يُسمح بغسل الشعر أكثر من مرة كل ثلاثة أيام، مع مراعاة استخدام شامبو لطيف، ويتعين على المريض قبل الاستحمام وعلى مدار الليل دهن مواضع الإصابة بكريم خاص، يحتوي مثلاً على الكورتيزون.

وتابعت: بشكل أساسي ينبغي تمشيط الشعر بعناية وبدون ضغط، حيث إن فروة الرأس المتهيجة تكون شديدة الحساسية. ورغم ذلك، فإن الخوف من الإصابة بالصلع بسبب الصدفية لا أساس له من الصحة، حيث إن الشعر المتساقط ينمو مرة أخرى.

يشار إلى أن الصدفية هي مرض جلدي وراثي غير مُعدٍ، يُصيب بصفة خاصة الذراعين والساقين والمرفقين والركبتين والرأس وأظافر اليدين والقدمين.