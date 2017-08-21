أمسية أُسرية لـ «وئام» في القاعدة الجوية بحضور 378 مستفيداً

تواصل – إبراهيم المتعب:

أقامت جمعية وئام للتنمية الأسرية، أمس الأول، أمسية أسرية بعنوان ” التربية السليمة للأسرة السعودية ” وذلك في قاعة الملك فيصل بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، بحضور 378 مستفيداً من منسوبي القاعدة.

وألقى الأمسية الدكتور فواز بن عثمان السيف، حيث تركزت محاورها على تعزيز دور الأسرة في إنشاء مجتمع منسجم ومترابط، وأثر التربية على المواطنة، والمحاور الأساسية في التربية السليمة، وشهدت الأمسية تفاعلاً ملحوظاً من قبل الحضور.

وأوضح مدير عام جمعية وئام عبدالرحمن الخضير، أن هذه الأمسية تعتبر إحدى برامج إدارة التدريب بالجمعية والتي تُعنى بتقديم برامج تدريبية أسرية لتثقيف مختلف أفراد المجتمع للوقاية والتعامل مع مختلف المشاكل الأسرية التي يواجهها أفراد المجتمع وتسعى الإدارة لتحقيق نوعين من الأهداف أحدهما الهدف العام وهو توعية وتثقيف أفراد المجتمع للتعامل مع مختلف المشاكل الأسرية والذاتية التي يواجهها في الحياة اليومية.

أما عن الأهداف الخاصة لها، فأكد أنها تتمثل في “تأهيل المقبلين على الزواج، وتثقيفهم بكيفية التعامل مع الحياة الزوجية، وتمكين الزوجين من المهارات الزوجية، وتنمية مهارات الآباء والأمهات في التعامل مع الأبناء، وتنمية الفرد ليكون عضوًا فاعلاً في أسرته، موضحاً بأن إدارة البرامج التدريبية لا تقتصر على فئة معينة في تقديم برامجها، بل تسعى جاهدة إلى إيصال برامجها لكافة أفراد المجتمع”.