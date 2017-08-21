5 بلدان يعيش سكانها حياة أطول من متوسط الأعمار العالمي

تواصل – وكالات:

سلط تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، الضوءَ على خمسة بلدان في العالم يعيش الناس فيها حياة أطول بكثير من متوسط الأعمار العالمي.

إليك هذه البلدان الخمسة:

1- اليابان: أول هذه البلدان فمنذ فترة طويلة، يعتبر معدل الأعمار البالغ ٨٣ سنة لدى اليابانيين واحدًا من أعلى معدلات الأعمار المتوقعة في العالم، ويوجد في جزر أوكيناوا أكثر من 400 شخص تبلغ أعمارهم 100 عام.

2- إسبانيا: أسهم النظام الغذائي الغني بزيت الزيتون الصحي، والخضراوات، ومنذ فترة طويلة في منطقة حوض البحر المتوسط في ارتفاع معدلات الأعمار لدى سكان إسبانيا (إذ يبلغ متوسط العمر فيها 82 سنة).

3- سنغافورة: مع سهولة الوصول على نطاق واسع إلى مرافق الدولة الطبية المجهزة بأحدث التقنيات، وإلى نظام الرعاية الصحية الذي يحمل اسم “المعجزة”، يُعمر السنغافوريون لسنوات أطول من أي وقت مضى، ويبلغ متوسط أعمارهم 83 سنة.

4- سويسرا: الرجال أكثر نجاحًا في سويسرا من غيرهم في أماكن أخرى في العالم، إذ يبلغ متوسط أعمارهم 81 سنة، وبصفتها واحدة من أغنى الدول الأوروبية، فإن سهولة الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، والاهتمام الكبير بالسلامة الشخصية، والشعور بالرفاهية، جميعها أمور تسهم في ذلك التصنيف المرتفع في متوسط الأعمار.

5- كوريا الجنوبية: الدولة الأولى التي يرتفع فيها متوسط العمر المتوقع ليبلغ 90 سنة، وفقًا لبحث حديث ينسب الفضل في ذلك إلى اقتصادها القوي والمتنامي، والرعاية الصحية المتوافرة على نطاق واسع، ومستويات ضغط الدم الأكثر انخفاضًا مقارنة بالدول الغربية.

كما أن لدى كوريا الجنوبية نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة المخمرة التي يقال إنها تخفض مستويات الكوليسترول وتعزز المناعة وتمنع الإصابة بالسرطان، والتي تتضمن الجبن ومنتجات الألبان.