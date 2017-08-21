كيف تُغير رقم حسابك في «فايبر» دون فقدان أي بيانات خاصة؟

تواصل – وكالات:

كشفت خدمة التراسل الفوري “فايبر” أنه بات بمقدور المستخدمين الآن تغيير الرقم المقترن بحساباتهم على التطبيق دون الخوف من فقدان أي بيانات خاصة مثل سجلات الدردشة والبيانات بمختلف أنواعها، حيث كان لوقت قريب عملية تغيير الرقم الخاص بـ Viber يعني فقدان أي بيانات تتعلق بهذا الحساب.

ووفقاً لما جاء على المدونة الرسمية لفايبر، فإن نسخة التطبيق التي تحمل الإصدار Viber 7.4 تتيح للمستخدمين تغيير أرقامهم دون فقدان أي شيء من البيانات، سواء كان النسخ لجهات الاتصال أو الحسابات العامة أو الدردشة وتاريخها، بالإضافة إلى حزم الملصقات، مع ملاحظة أن نسخة Viber 7.3 وفرت للمستخدمين ميزة النسخ الاحتياطي للبيانات مع إمكانية نقل هذه المحادثات إلى الرقم الجديد.

ومع وجود أحدث نسخة من فايبر، فيمكن للمستخدمين الانتقال إلى إعدادات التطبيق، ثم اختيار تغيير الرقم، حيث سيلاحظ المستخدم مطالبته إذا ما كان يرغب في تغيير الرقم أو الهاتف، وكل ما يحتاجه هو إدخال رقم جديد، وبمجرد التحقق منه سيكون الأمر قد تم، أما إذا كان المستخدم يسعى لتغيير الرقم والهاتف معاً، فسيحتاج لاختيار الخيار الثاني، وستتم مطالبتك بإجراء عملية نسخ احتياطي للبيانات إلى جوجل درايف، وبمجرد تسجيل الدخول إلى الهاتف الآخر فستعود كافة البيانات الخاصة بالمستخدم.