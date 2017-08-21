فيديو: امرأة تتنكر في زيٍّ رجالي وتقود «جيب ليكزس» .. وتعمُّد إظهار لوحات المركبة.. !!

تواصل – الوكالات

تدول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لامرأة تنكرت في زي رجالي وتقود سيارة من نوع “جيب لكزيس” ويرافقها رجل.

وطبقاً للمعلومات المتداولة -لم يتم التثبت من صحتها- أن المقطع صور في طريق بمحافظة الخفجي، وحتى الآن لم تعلق الجهاتُ المختصة على الواقعة، ولم يرد توضيح من إدارة المرور.

المغردون في “تويتر” استنكروا الواقعة، وطالبوا بسرعة ضبط صاحب المركبة، ومعرفة التفاصيل، مطالبين بتطبيق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وتباينت ردود أفعالهم حول الأسباب التي جعلت مثل هذه المرأة تتجرأ وتخالف الأنظمة.

وقال المغرد: “مَن أمن العقاب أساء الأدب…المجاهره بالمعصية ليش!! ما هي الفائده؟

هل هو مرض نفسي؟ هل هي عقدة النقص.. ؟؟.. الله يعافيهم.. !!

فيما قال مغرد آخر إن تعمد نشر لوحة السيارة يعني أن هناك من يتجرأ على الأنظمة، وقالت المغردة مهنا العلياني: “الله يرحمك ياالأمير نايف بن عبدالعزيز عندما تكبرون ويخرج من أصلابكم فتيات، ستعرفون قيمة الهيئة رحمك الله رحمة واسعه”.

وطالب أبو صقر الحارثي‏ بعودة جميع صلاحيات رجال الهيئة، وقال ” هذا اللي استفدناه بعد إيقاف رجال الهيئة، وهذا الذي يسعون إليه الليبراليين والعلمانيبن”.

وقال صاحب معرف “طـالوت‏”: “إن لم يؤخذ على أيدي المجاهرين بمنكراتهم، فاستعدوا للعقوبات التي تصيب الصامتين وسنن الله لا تُحابي أحداً”.