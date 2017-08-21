روسيا.. مقتل بطل العالم في رفع الأثقال خلال مشاجرة مع شخص نحيف (فيديو)

تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو متداول مقتل بطل العالم في رفع الأثقال لوزن 120 كغم، الروسي أندري دراتشيف، أثناء شجار في مدينة خاباروفسك، بأقصى شرق روسيا.

والتقطت الكاميرات الموضوعة في الشارع تفاصيل العراك الذي دار مساء السبت الماضي على ما يبدو بين دراتشيف وخصمه، الذي قالت وسائل إعلام روسية من بينها “روسيا اليوم” إنه أذربيجاني يدعى أنفار زيناروف (27 عاماً)، ويحترف الفنون القتالية.

الغريب في الحادثة فهي أن القاتل رغم بنيته الجسدية الصغيرة (نحيف) نسبياً مقارنة مع خصمه، تمكن من إسقاط دارتشيف بركلة في الرأس، وحين حاول النهوض، انقض عليه موجهاً له اللكمات.