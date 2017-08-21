بينها ميلاد موظفين بعد تعيينهم.. رصد مخالفات بنظام الرواتب في جهات حكومية

تواصل- الرياض:

عثر ديوان المراقبة العامة على عدة مخالفات في جهات حكومية، بعد فحصه أنظمة الحاسب الآلي الخاصة بها للرواتب والبدلات، بينها صرف تذاكر درجة أولى لموظفين مراتبهم أقل من المرتبة العاشرة، وتسجيل تاريخ ميلاد بعض الموظفين بعد تاريخ تعيينهم، وعدم تفعيل نظام الحضور والانصراف الآلي لمنسوبي تلك الجهات.

وكشف الديوان، عن مخالفات وملاحظات متعددة تتمثل في تنفيذ بعض الأعمال يدوياً دون استخدام النظام الآلي للرواتب، وعدم تسجيل الهوية بشكل صحيح لبعض الموظفين، وتكرار الدورات التدريبية لبعض الموظفين بنفس المسمى، وعدم إدخال قيمة الدورات التدريبية وفقاً لصحيفة “المدينة”.

وأوضح الديوان، أنه رصد ملاحظات تتعلق بنقص عدد الكوادر المؤهلة على مستوى تقنية المعلومات، وعدم إجراء الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات بشكل منتظم، إلى جانب التداخل بين فترات العمل الإضافي، وفترة الانتداب لعدد من الموظفين.