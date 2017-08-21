 «مياه جازان»: صرف رواتب الموظفين المتأخرة قريباً | صحيفة تواصل الالكترونية

«مياه جازان»: صرف رواتب الموظفين المتأخرة قريباً

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«مياه جازان»: صرف رواتب الموظفين المتأخرة قريباً

تواصل – جازان:

ردَّت الإدارةُ العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، على ما أُشيع حول تأخر الرواتب للعاملين بإحدى المؤسسات المتعاقدة مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان لتشغيل وصيانة بعض مشاريع المياه بالمنطقة.

وأكدت في بيان لها، أنها رفعت جميع مستحقات المقاول للصرف، وأنه بسبب تزايد شكاوى العاملين والمشغلين من تأخر صرف رواتبهم، فقد تم التنسيق مع الوزارة لاستقطاع الأجور المتأخرة للعمالة من تلك المستحقات لدى الوزارة وتحويلها للإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان وتسلم هذه المستحقات عن طريقها.

وشددت على أنها حصرت المستحقات والرفع بذلك للوزارة منذ أكثر من 3 أسابيع وبانتظار صرف المستحقات، مضيفةً أن هذا الإجراء لا يعفي المقاول من القيام بمسؤولياته تجاه القيام بصرف مستحقات العاملين، وتم إنذاره بتطبيق الغرامات حسب بنود العقد المبرمة معه.

وأضافت أنه تم مؤخراً الرفع بطلب سحب المشروع من المقاول، كاشفةً أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد عدد من الصحف الإلكترونية التي نشرت أخباراً وتقارير صحافية مغلوطة دون التحقق منها والرجوع للمتحدث الرسمي لها.

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