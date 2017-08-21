 100 ألف زيادة في عدد الحجاج العرب عن العام الماضي | صحيفة تواصل الالكترونية

100 ألف زيادة في عدد الحجاج العرب عن العام الماضي

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100 ألف زيادة في عدد الحجاج العرب عن العام الماضي

تواصل – فريق التحرير:

نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ورشة عمل توعوية لممثلي الدفاع المدني لشرح خطط وسائل السلامة اللازم إتباعها في توصيل الوصلات الكهربائية ومخارج الطواري لمكاتب الخدمة الميدانية في مناطق إسكان الحجاج بمكة المكرمة ومشعري، ومنى، وعرفات.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان، إنه في هذا العام تم زيادة الحجاج العرب عن العام الماضي بواقع 100 الف حاج الذي تم بالفعل زيادة الكوادر العاملة في خدمتهم من مطوفين وموظفين سلامة وحراسات أمنية والذين يفوق عددهم عن 5 الأف شخص.

وأكد المهندس “المطوف”، “أن جميع هذه الكوادر تم تأهيلها ببرامج تدريبية بما يتوافق مع التقنيات التي تم توظيفها لخدمة حجاج بيت الله الحرام”.

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