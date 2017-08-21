الحصيني: بدء انكسار حِدّة الحَر مع دخول «سهيل» الخميس المقبل

تواصل- الرياض:

أوضح الباحث في علوم الطقس والمناخ، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز الحصيني، أن الخميس المقبل 24 أغسطس يوافق دخول نجم “سهيل”، وهو نجم أكبر من الشمس لكن بسبب بُعده يبدو صغيراً، ويمكن مشاهدته في الجهة الجنوبية من الجزيرة العربية، وتبلغ عدد أيامه 53 يوماً، ومع دخوله تنكسر حدة الحر خاصة في فترة المساء على معظم أنحاء المملكة بالتدريج من ثلاث إلى أربع درجات عما هي عليه هذه الأيام، ومع مرور الأيام يعتدل الليل ويبرد في آخره، يبرد الليل عند تقدم كتلة هوائية باردة؛ لذا ينصح فيه بعدم النوم تحت أديم السماء.

وأوضح “الحصيني”، أنه يظهر في سهيل طالع الطرفة، والجبهة، والزبرة، وكذلك الصرفة، ويعد أول طالع منه هو آخر الصيف، والثلاثة الأخرى تعد من فصل الخريف، وتستمر زيادة الليل على حساب النهار ثم يتساوى فيه الليل والنهار، وتسقط فيه بعض الأمطار -بمشيئة الله- وكانت تقول العامة قديماً: إذا طلع سهيل لا تامن السيل؛ كناية عن أن فرصة هطول الأمطار تزداد فيه، كما تبدأ هجرة طيور الماء والبط والقماري، وتصرم النخيل.