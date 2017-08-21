«مؤسسة التدريب»: 300 ألف ريال قرض لخريجي «الصناعية»

تواصل- الرياض:

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن خريج المعاهد الثانوية الصناعية والمعمارية والتشييد التابعة للمؤسسة، مؤهل للحصول على قرض لفتح مشروع خاص يصل إلى 300 ألف ريال، بالشراكة مع معهد ريادة الأعمال الوطني وبنك التنمية الاجتماعية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المتدربين المهندس محمد عبدالكريم أبا حسين، أن خريج المعاهد الثانوية الصناعية والعمارة، والتشييد الموزعة في مدن ومحافظات السعودية يتمتع بعدد من المميزات والحوافز خلال فترة تدريبه بالمعهد وبعد التخرج، التي تشمل مكافأة شهرية قدرها 800 ريال طوال مدة التدريب، إضافة إلى الحصول على شهادة الدبلوم الصناعي الثانوي مصنفة من وزارة الخدمة المدنية حسب سلم رواتب الوظائف العامة، كما يمنح للخريجين فرصة مواصلة التدريب في الكليات التقنية ولهم الأولوية في القبول في كليات التميز العالمية بالسعودية للحصول على دبلوم الكليات التقنية.