توقعات بـ«كسوف كلي» يمنع رؤية هلال ذي الحجة

تواصل – الرياض:

توقع الباحث العلمي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عبدالعزيز الشمري، أن يكون الأربعاء هو الأول من شهر ذي الحجة، مرجعا ذلك إلى حدوث كسوف كلي للشمس بعد غروب الشمس اليوم.

وقال الشمري، إنه يتعذر مع كسوف الشمس رؤية الهلال مساء اليوم، وبناء عليه سيكون الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة، ويكون الأربعاء هو أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام 1438، مؤكدا أن ذلك يتطابق تماما مع تقويم أم القرى التقويم الرسمي للمملكة، وفقا لـ”الوطن”.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون درجات الحرارة في شهر ذي الحجة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى من معدل درجات الحرارة خلال العام، ولفتت الهيئة في سياق تقارير حديثة استعرضت من خلالها توقعاتها للحالة المناخية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم حج عام 1438.

وأشارت إلى أن هذه الفترة تاريخيا قد تحدث فيها بعض الحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار غزيرة أحيانا، إضافة لحدوث نشاط في الرياح السطحية المصاحبة للأتربة المثارة أحيانا.

وقالت الهيئة، إنه يمكن من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية يمكن وصف شهر ذي الحجة هذا العام بأنه يتسم بطقس حار شديد الحرارة خلال النهار، ويميل إلى الاعتدال نسبيا ليلا، مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانا، فيما تكون الرؤية الأفقية جيدة بشكل عام تتدنى في بعض الفترات لأقل من 4 كلم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وتوقعت الهيئة أن تكون معدلات درجات الحرارة العظمى في مكة المكرمة 42.9 درجة مئوية، بينما تكون معدلات درجات الحرارة الصغرى 29.5 درجة مئوية، والمعدل العام 35.4 درجة مئوية.