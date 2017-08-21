حالات طلاق غريبة بالمملكة.. زوجة تنسى وضع رأس خروف في وجبة عشاء وأخرى ترتدي الخلخال

تواصل – الرياض:

استعرض تقرير عدداً من حالات الطلاق التي وقعت في المملكة مؤخراً لأسباب غريبة، من بينها نسيان إحدى الزوجات وضع رأس خروف في وجبة عشاء لضيوف زوجها، وتحدّث أخرى بنبرة صوت هادئة لم ترق لبعلها.

وأورد التقرير، قصة امرأة طلقها زوجها في شهر العسل؛ بسبب ارتدائها الخلخال، إذ سبق أن حذرها من ذلك فلم تستجب لهذا الأمر، ما أدى إلى وقوع الطلاق، مبيناً أن حياة زوجين انتهت؛ لأن الزوجة مشت أمام زوجها في أحد الأسواق، ونسيت تحذيره لها بأن تسير دائماً خلفه، وفقاً لـ “الوطن”.

وأشار إلى أن مواطنة طلقت عندما نسيت وضع رأس الذبيحة في وليمة كان أعدّها زوجها السابق لعدد من زملائه، وما كان من الزوج إلا أن دخل عليها بعد مغادرة الضيوف، وهو غاضب جداً، ورمى عليها يمين الطلاق، بينما طلق آخر زوجته؛ لذهابها إلى زيارة أهلها، لأنه حذرها من زيارتهم، سواء أبلغته بأنها ستزورهم أم لم تبلغه.

وبيّن التقرير حالة أخرى شديدة الغرابة، تتمثل في تطليق زوج لزوجته؛ بسبب نبرة صوتها الهادئة، التي اعتبرها مستفزة له.