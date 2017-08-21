غرفة الخرج تطرح فرصا وظيفية أمام الشباب

تواصل- واس:

تطرح الغرفة التجارية الصناعية بالخرج يوم غدٍ الثلاثاء مجموعة من الفرص الوظيفية للشباب، بالتعاون مع إحدى الشركة الوطنية ، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة السيح.

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وأكد أمين عام غرفة الخرج المهندس منصور العماج سعي الغرفة وفروعها لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية الواعدة في مختلف التخصصات ، والإسهام في توفير فرص العمل.

وبين أن مركز التوظيف في غرفة الخرج يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة التي يتم خلالها إتاحة الفرصة لمسؤول التوظيف بالمنشأة مقابلة أكبر عدد ممكن من المرشحين المؤهلين واختيار أفضل العناصر التي تهدف إلى مساعدة الراغبين في العمل للحصول على الأعمال المناسبة في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة، من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة.