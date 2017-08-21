 الأرصاد: توقعات بسحب ممطرة مصحوبة بالرياح على 6 مناطق في المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

الأرصاد: توقعات بسحب ممطرة مصحوبة بالرياح على 6 مناطق في المملكة

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الأرصاد: توقعات بسحب ممطرة مصحوبة بالرياح على 6 مناطق في المملكة

تواصل – واس:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تهيؤ الفرصىة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (نجران، عسير، الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان ).
كما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق ووسط وغرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45كم/ساعة تتحول الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج الى مائج،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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