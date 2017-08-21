إشادة هندية بجهود المسلمين لإنقاذ ضحايا كارثة قطار «أوتكال إكسبرس»

تواصل – سامر محمد:

نقلت صحيفة “إنديا” الهندية عن ناجين من كارثة خروج عربات قطار عن القضبان قبل أيام، أن المسلمين المحليين أنقذوا أرواح ركاب القطار، حيث قام المسلمون الذين يسكنون في المنطقة القريبة من الحادث بتقديم المياه والطعام والملابس والغطاء فضلا عن تحرك الأطباء المحليين لمساعدة الضحايا الذين أصيبوا في الحادث.

وأشارت الصحيفة إلى أن حادثة قطار “أوتكال إكسبرس” بالقرب من منطقة “مظفرنجار” راح ضحيتها 24 راكبا وإصابة أكثر من 140 آخرين.

وذكرت الصحيفة أنه عندما وقعت الحادثة، كان المسلمون في المنطقة القريبة من الكارثة أول من تحرك لإنقاذ الركاب، وقاموا بشكل عفوي بإحضار الماء والطعام والكساء والأطباء المحليين لمساعدة الضحايا.

وكشف بعض الهندوس الذين أصيبوا في الكارثة أنه لولا المسلمون المحليون الذين تحركوا سريعا لإنقاذ الركاب لكانت حصيلة الوفيات أكبر من ذلك بكثير.