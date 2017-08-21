«ديلي ميل»: تهديدات لمسلمي أسبانيا بقطع رؤوسهم بالـ«ساطور»

تواصل – سامر محمد:

رصدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تهديدات وعمليات ترهيب ضد عدد من مساجد أسبانيا من بينها رسم جرافيتي على أحد المساجد شمل التهديد بقطع رؤوس المسلمين بالـ”ساطور”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطفال والأسر شوهدت وهي تهرب من محيط مسجد استهدفه عنصريون، كما أن السياح الذين كانوا بالقرب من المسجد شوهدوا وهم يهربون، وتم إغلاق المسجد بعد ذلك لدواع أمنية.

وتحدثت الصحيفة عن استدعاء الشرطة إلى أحد المساجد التي استهدفها عنصريون يرتدون القمصان السوداء إلا أن المهاجمين كانوا قد غادروا قبل وصول الشرطة، ولم يتم تحديد هوية أي منهم.

وذكرت أن أحد المساجد التي جرى استهدافها كانت في غرناطة آخر معاقل الحكم الإسلامي في الأندلس التي حكمت من قبل المسلمين لأكثر من 8 قرون.