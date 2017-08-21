المخلوع «صالح» يعترف بالخلافات مع الحوثيين بشأن «المال والسيطرة الميدانية»

تواصل – وكالات:

اعترف الرئیس الیمني المخلوع علي عبدالله صالح، خلال كلمة له، أمس الأحد، بوجود خلافات عديدة بينه وبين الانقلابيين الحوثيين، تشمل جوانب إدارية ومالیة ومیدانية.

وأشار المخلوع، في كلمته التي ألقاھا في لقاء موسع لقیادات المؤتمر الشعبي العام، إلى أن مھمة من سماھم “الحكماء” تكمن في إزالة سوء الفھم والتوتر الحاصل بین الطرفین، والذي لم ينِفه، وإنما أكد حدوثه ودعا إلى تجنبه.

وكشف بحديثه الموجه للقیادات والحوثیین في وقت واحد عن وجود خلافات عديدة بینھما، أھمھا أن اللجنة الثورية ما زالت تسیطر على المجلس وحكومة الإنقاذ، وأن أي قرار من الجھتین الأخیرتین تستطیع اللجنة الثورية أن تلغیه، رغم أنھا يجب أن تتوقف عن العمل، على حد زعمه، ما يشي بوجود خلاف بین السلطتین على أرض المیدان.

وتأتي كلمة صالح، بعد تفتق خلافات عمیقة بین الطرفین خلال الأسابیع الماضیة حسب ما أكدته تقارير متواترة، وتنازع سلطة في الأماكن التي تسیطر علیھا المیلیشیات الانقلابیة على السلطة الشرعیة.