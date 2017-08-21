بعدما روعتهم اعتداءات مليشيا الحوثي.. حجاج اليمن يصلون مكة آمنين مُلبين

تواصل – مكة المكرمة:

عبر حجاج اليمن عن سعادتهم بوصولهم إلى أطهر بقاع الأرض لأداء فريضة الحج، مستذكرين قول المولى عز وجل “ومن دخله كان آمناً”، بعدما روعتهم الاعتداءات الآثمة من ميليشيات الحوثيين على المناطق السكنية، بطلقات الرصاص وقذائف المدفعية، وبعدما أرعبتهم انفجارات الألغام المزروعة في دروبهم.

وأكد حجاج اليمن عن فرحتهم وسرورهم بالوصول إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، مؤكدين أن المملكة قدمت خدمات جليلة وعظيمة ونذرت نفسها لخدمة الإسلام والمسلمين.

وقال الحاج وائل العبدلي: “أنه يؤدي فريضة الحج للمرة الأولى في حياته، واصطحب معه والدته البالغة من العمر ٨٥ عاماً وهي أيضاً تؤدي الفريضة للمرة الأولى”، مبيناً “أن قلة حيلة اليد حالت بينهما وبين أداء مناسك الحج قبل الآن”، وفقا لـ”الجزيرة”.

وأضاف قائلاً “استمرت رحلتي للحج من مدينة تعز إلى مكة المكرمة ثلاثة أيام عبر إحدى الحافلات”، مبيناً “أنه بمجرد أن وطأت قدماه أراضي المملكة شعر بالأمن والأمان والراحة”، ولفت إلى الفارق الكبير بين أحوالهم في اليمن وما لاقوه منذ دخولهم إلى أراضي المملكة، ويقول عن ذلك: “كنا بين أصوات القنابل ودوي المقذوفات وأصبحنا الآن بين أصوات التلبية، فلله الحمد على هذه الروحانية والأمن والأمان”.