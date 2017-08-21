 دراسة: «الجوز» يساعد في إنقاص الوزن.. أضيفوه إلى العصائر | صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: «الجوز» يساعد في إنقاص الوزن.. أضيفوه إلى العصائر

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دراسة: «الجوز» يساعد في إنقاص الوزن.. أضيفوه إلى العصائر
Walnuts in wooden spoon on old,rustic desk

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة أن ثمرة الجوز، الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 وغيرها من المواد، تساعد بشكل فعال في خفض خطر السمنة والسكري، كما أنها قد تقلل من الشهية بكفاءة عالية.

وأجرى الباحثون، وفقا لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية، تجربة على مجموعة من المرضى المصابين بالسمنة المفرطة، حيث أعطوهم شرابا يحتوي على 48 [راما من الجوز على مدار 5 أيام متتالية.

في المقابل، خضعت للتجربة مجموعة أخرى من المرضى، لكن أفرادها تناولوا مشروبات متطابقة في المذاق والسعرات الحرارية لا تحتوي على الجوز.
بعدها خضعت المجوعتان لاختبار الدماغ من خلال النظر إلى صور لمواد غذائية عالية الدهون، مثل الكعك، وأخرى قليلة الدسم مثل الخضروات.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة مرض السكري والسمنة والتمثيل الغذائي، أنه عندما نظر من تناولوا العصير الذي يحتوي على الجوز إلى صور المواد الغذائية، كان تحكم بالشهية أكبر من نظرائهم الذين لم يتناولوا العصير نفسه.

وخلص القائمون على الدراسة إلى أنه يمكن للجوز أن يغير الطريقة التي تنظر بها أدمغتنا إلى الغذاء، وبالتالي تؤثر على شهيتنا.

 

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