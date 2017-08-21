 إخلاء 600 حاج من فندق بـ«عزيزية مكة» إثر حريق مفاجئ | صحيفة تواصل الالكترونية

إخلاء 600 حاج من فندق بـ«عزيزية مكة» إثر حريق مفاجئ

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إخلاء 600 حاج من فندق بـ«عزيزية مكة» إثر حريق مفاجئ

تواصل – مكة المكرمة:

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من إخلاء أكثر من 600 حاج من الجنسية التركية واليمنية من فندق بحي العزيزية، بعد اندلاع حريق مفاجئ به، وتم إخماده دون وقوع خسائر في الأرواح – ولله الحمد-.

وكان الحريق قد اندلع حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد 28-11-1438 هـ، وبدأت الأحداث باشتعال النار بوحدة تكييف خارجية تقع بالدور الثامن من مبنى الفندق المكون من خمسة عشر دوراً.

وبعد التعامل مع الحريق وإخماده، باشر فريق تابع لإدارة الدفاع المدني التحقيقات؛ للتعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، في حين تم إعادة جميع ساكني الفندق لمواقعهم بعد انتهاء الأمر.

 

 

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