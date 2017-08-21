العقيّل: «هيئة الأوقاف» نقطة تحول ودفعة تنموية للمملكة

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أكد عبدالرحمن بن محمد العقيّل مدير تطوير العمل الخيري في أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي ومستشار اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية، أن عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف هو نقطة تحول في تاريخ الأوقاف بالمملكة نظراً لتفعيل الهيئة وممارسة مهامها وفق نظامها.

وأضاف العقيل، أنه بعد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف انتقلت اختصاصات الإشراف على الأوقاف من وكالة الوزارة للأوقاف التابعة للشؤون الإسلامية إلى الهيئة، وأولى أولويات الهيئة العامة للأوقاف في هذه المرحلة العمل على تمتين بنائها الداخلي، ومأسسة عملها وفق أسس قوية تجعلها قادرة على القيام بدورها.

وتابع قائلاً: “إننا متفائلون بمستقبل مشرق للأوقاف في ظل نظام محفز للهيئة العامة للأوقاف؛ لأنها ستعمل على تنظيم وتطوير وتنمية القطاع الوقفي وتعزيز دوره التنموي”.

وأشار العقيل إلى أن الهيئة العامة للأوقاف ستكون أحد الروافد الرئيسية والمحورية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلاد المباركة.