تعرف على سبب الشعور بالألم في أحد جانبي البطن عند الركض

تواصل – وكالات:

يشعر البعض منا بألم في الجنب، هو ألم شَعَرَ به أغلب الناس تَقْرِيبَاً ويشعر به من يمارسون رياضة الجري والركض، أو السباحة وحدث لكل الناس تَقْرِيبَاً ويحدث باسْتِمْرَار.

هذا الألم يحدث دَائِمَاً في الجانب الأيمن من البطن، ويُعتقد أن السبب هو تعاقد الكبد والطحال على إِرْسَال كرات دم حمراء تحمل المزيد من الأُكْسِجِين إلى الدورة الدموية؛ بسبب المجهود المبذول في الركض فيما يعرف باسم (autotransfusion). هذا السبب ليس فيه أضرار طالما ترتاح عند الشعور بالألم وعندما ترتاح يتوقف الألم.

لكنه أَحْيَانَاً يحدث في اليسار وهذا يحيلنا إلى سبب آخر وهو بسبب المجهود وعدم الاسْتِعْدَاد يتدفق الدم من الكبد والطحال بسرعة كبيرة مما يسبب الشعور بالوخز في هذه المنطقة.

الإجهاد بسبب الكثير من العمليات الحيوية عندما تأكل قبل ممارسة التمارين الرياضية، فجسمك يبذل الكثير من الطاقة وتدفق الدم في هضم الطعام وأَيْضَاً الكثير من الطاقة، وتدفق الدم عند الركض؛ مما يتسبب في إجهاد الجسم والشعور بالوخز في هذه المنطقة.

طرق الوقاية من هذا الألم:

1 – اشرب كثيراً من الماء فَإِنْ ألم الجنب يتلازم دَائِمَاً مع الشعور بالجفاف.

2 – ابدأ الركض ببطء ثم تسارع مع الوقت.

3 – تنفس عميقاً لتمد جسمك بالأُكْسِجِين الكافي.

4 – قم بعمل عملية الإحماء.

5 – قلل كمية الطعام والشراب قبل الركض خُصُوصَاً الذي يحوي الكثير من الكربوهيدرات.

6 – خفف السرعة فَوْرَاً عندما تشعر بالألم، مع الحرص على التنفس بعمق.