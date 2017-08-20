دراسة: تناول الجزر والمانجو يساعد على مقاومة السرطان

تواصل – وكالات:

كَشَفَت دراسة أمريكية نشرت مُؤخَّرَاً على موقع رعاية الصحة الأمْريكِيّ أن تناول الأطعمة ذات اللون البرتقالي يحد من خطر الإِصَابَة بأمراض السرطان المختلفة.

وَأَكَّدَت الدراسة التي نشرت على موقع رعاية الصحة الأمْريكي، وأشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمْريكِيّة، أن تناول الأطعمة الطبيعية ذات اللون البرتقالي مثل الجزر والبطاطا والمشمش والمانجو والقرع العسلي والخوخ يُسَاهِم في الحد من خطر الإِصَابَة بالسرطان بنسبة 32%؛ وهُوَ مَا يعد أمراً مثيراً للغاية.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن هذه الأطعمة على مركبات البيتا كاروتين “beta – carotene” المضادة للأكسدة، وكذلك مركبات “lutein” و”lycopene”، والتي تتمتع بخصائص ممتازة مضادة للأورام؛ وهُوَ مَا يُسَاهِم في النهاية بشكل نظري في الحد من معدلات الوفاة الناجمة عن أمراض السرطانات المختلفة.