نائب الرئيس اليمني: إيران مصدر الخطر والتهديد لمستقبل بلادنا

تواصل – واس:
أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن إيران هي مكمن الخطر ومصدره الذي يهدد مستقبل بلاده.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الفريق محسن أكد أن جماعة الحوثي الانقلابية تمثل أداة إيران في اليمن، وأن اليمنيين جميعاً يعرفون مكمن الخطر الذي يهدد مستقبل اليمن واليمنيين، ويعرفون تبعية الحوثي وولاءه لإيران.
وأعرب عن ثقته بأن اليمنيين جميعاً بمختلف مشاربهم يعرفون مكمن الخطر ومصدره وأن الحوثي أداة من أدوات إيران، مشيراً إلى أن الجيش اليمني سيرفض الاستجابة لأوامر من استهدف حياتهم وعتادهم العسكري، وأحل بدلاً عنهم ميليشيات وحاول الزج بهم في حروب عبثية مع إخوانهم اليمنيين ومع دول الجوار.
وأضاف نائب الرئيس اليمني بالقول إن: “جيش سبتمبر وأكتوبر لن يستجيب لمن قتل جنوده وقادته واستبدله بالميليشيات ونهب معسكراته وسلاحه وعتاده وسخره في الاعتداء على اليمنيين والأشقاء”.