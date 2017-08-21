نائب الرئيس اليمني: إيران مصدر الخطر والتهديد لمستقبل بلادنا

تواصل – واس:

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن ‏صالح أن إيران هي مكمن الخطر ‏ومصدره الذي يهدد ‏مستقبل بلاده.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الفريق محسن أكد أن جماعة ‏الحوثي الانقلابية تمثل أداة إيران في اليمن، وأن اليمنيين جميعاً يعرفون مكمن ‏الخطر الذي ‏يهدد مستقبل اليمن واليمنيين، ويعرفون تبعية الحوثي ‏وولاءه لإيران.‏

وأعرب عن ثقته بأن اليمنيين جميعاً بمختلف مشاربهم ‏يعرفون مكمن الخطر ومصدره وأن ‏الحوثي أداة من ‏أدوات إيران، مشيراً إلى أن الجيش اليمني ‏سيرفض الاستجابة لأوامر ‏من استهدف حياتهم ‏وعتادهم العسكري، وأحل بدلاً عنهم ميليشيات وحاول ‏الزج بهم في حروب ‏عبثية مع إخوانهم اليمنيين ومع ‏دول الجوار.‏

وأضاف نائب الرئيس اليمني بالقول إن: “جيش سبتمبر ‏وأكتوبر لن يستجيب لمن قتل جنوده وقادته ‏واستبدله ‏بالميليشيات ونهب معسكراته وسلاحه وعتاده ‏وسخره في الاعتداء على اليمنيين والأشقاء”.‏