جوجل تتعاون مع «شاومي» لتصنيع جهاز Android One القادم

تواصل – وكالات:

تشير المعلومات إلى أن شركة جوجل تتعاون بشكل وثيق مع شركة تصنيع الأجهزة الذكية الصينية شاومي من أجل جلب هاتف مشروع “أندرويد ون” Android One القادم للأسْوَاق.

وكَشَفَت المعلومات أن الهاتف سوف يكون أقرب إلى هاتف شركة شاومي Mi 5X، والذي طرحته الشركة للمرة الأولى مُؤخَّرَاً في السوق الصينية، بحيث يَتَمَيَّز الهاتف بشاشة عرض من قياس 5.5 إنش بدقة Full HD، ويعمل بواسطة معالج شركة كوالكوم Snapdragon 625، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وكاميرا خلفية مزدوجة، وبطارية بسعة 3080 ميلي أَمْبِيراً.

وأوضحت أن شركة شاومي قد تطلق على الهاتف الجديد اسم Xiaomi A1، وأن الشركة سوف تعمل بناء على ذلك على إعادة إطلاق هاتف Mi 5X وتوفيره للأسْوَاق العالمية؛ مِمَّا قد يجعله أول هاتف ذكي تخطط شركة شاومي الصينية لإطلاقه بدون تضمينه واجهة المستخدم خاصتها المبنية بالاعتماد على نظام أندرويد والمسماة MIUI.