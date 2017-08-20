«الصحة»: إجراء 1000 عملية جراحية للحجاج بمستشفيات المملكة

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قالت وزارة الصحة إن مستشفياتها في مَكَّة المكرمة والمدينة الْمُنَوَّرَة واصلت تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام حيث تم إِجْرَاءَ عدد (٨٢) قسطرة قلبية، وعدد (٥) عمليات قلب مفتوح، وذلك مُنْذُ بداية شهر ذي القعدة حتى يوم أمس السبت.

وأَضَافَت أنه تم أَيْضَاً إِجْرَاءَ عدد (٥٧١) غسيل دم (كلوي)، وعدد (٢٨) منظاراً، وكذلك إِجْرَاءَ عدد (٢٢٦) عملية جراحية، وذلك خلال نفس الفترة.

وأشارت الصحة إلى أن إِجْمَالي عدد الزيارات لأقسام الطوارئ بمستشفيات مَكَّة المكرمة والمدينة الْمُنَوَّرَة من الحجاج بلغ (٨٠٦٩) زيارة، وبلغ عدد المراجعين للعيادات (١٠٨٥٩) مراجعاً فيما بلغ عدد حالات الدخول (٨٨٩) حالة.

جَدِيرٌ بِالذِّكْرِ أن وزارة الصحة وكعادتها في كل موسم حج تنفيذ برنامج (إنقاذ حياة) الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تَشْمَل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الْكُلَوِيّ بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، بِالإِضَافَةِ إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يَحْتَاجها المرضى الحجاج.

كما تعمل على تفعيل خدمات الطب الميداني والطوارئ في الحج؛ حيث جهزت أسطولاً يضم 100 سيارة إسعاف صغيرة، تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة؛ للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الميدان، بِالإِضَافَةِ إلى 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز.

وتقوم الوزارة بتسخير جميع الإمْكَانَات البشرية لخدمة الحجاج، حيث يتم تكليف ما يقارب 29000 ممارس صحي في برنامج القوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية في موسم الحج.