 تشغيل مطار جدة الجديد في رمضان المقبل | صحيفة تواصل الالكترونية

تشغيل مطار جدة الجديد في رمضان المقبل

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تشغيل مطار جدة الجديد في رمضان المقبل

تواصل – فريق التحرير:

من المنتظر أن يتم تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في اليوم الأول من شهر رمضان المقبل، بمشيئة الله، وذلك وفقاً لما كشفه مسؤول بهيئة الطيران المدني.

وقال محمد الشتوي، مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للشؤون المالية، في حديثه لوسائل إعلام، على هامش ديوانية الإعلاميين التي نظمتها الهيئة بمقرها بالرياض مساء الأحد: “نؤكد للجميع أن أول رحلة ستقلع من المطار الحديث بجدة في أول يوم شهر رمضان الكريم من العام المقبل 1439، مؤكداً أن الشركة السنغافورية التي ستدير تشغيل المطار لمدة 20 سنة هي أفضل شركة في الوقت الراهن تعمل بمجال تشغيل المطارات الدولية، وستقدم للدولة إيراداً يبدأ من 35% وحتى نسبة 50% في 11 عاماً الأخيرة من تشغيل السنغافورية.

وتوقع الشتوي أن ما سيدفع للدولة في 20 سنة يعيد كامل ما دفعته لبناء وتجهيز المطار، والذي سيبدأ بطاقة استيعابية تصل إلى 35 مليون راكب سنوياً، وستصل في المستقل إلى 100 مليون راكب سنوياً، بحسب “الرياض”.

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